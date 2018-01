Älteste Schweizerin stirbt im Alter von 109 Jahren

Am 10. Januar wäre Frieda Binz 110 Jahre alt geworden. Zwei Wochen vor dem runden Geburtstag verstarb die älteste Schweizerin letzten Donnerstag im Pflegeheim Tilia in Köniz, wie der «Bund» berichtet.

Frieda Binz wurde am 10. Januar 1908 in Zürich geboren und wuchs in Thun auf. Später arbeitete sie als eine der ersten internationalen Telefonistinnen.

Ins Altersheim zog Frieda Binz im hohen Alter von 102 Jahren. Erst in den letzten zwei Jahren habe ihr Altersdemenz zu schaffen gemacht, sagen Angehörige. Dennoch habe sie sich stets über Gesellschaft und Besuch gefreut. Die Abdankungsfeier findet am 12. Januar statt.

Die älteste Schweizerin aller Zeiten bleibt Rosa Rein, die im Februar 2010 kurz vor ihrem 113. Geburtstag in einem Altersheim bei Lugano verstarb. (nik)