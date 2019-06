Adamek schliesst

Ringe mit Diamanten, Perlenketten und Anhänger mit Bären liegen im Schaufenster der Bijouterie Adamek an der Kramgasse 56. Ein Schild kündigt an, dass das Geschäft am Samstag schliesst. An einem alten Goldschmiedetisch berät der Ladeninhaber Nicolas Adamek jeweils seine Kunden. «In Zukunft zeigen wir den Schmuck auf unserer Website», sagt Adamek. Den Laden gibt es dann zwar nicht mehr, Adamek will aber die Kunden an Orten treffen, die sie selber wählen können.