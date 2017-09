Achtjähriger nach Unfall verstorben

Das Kind, welches bei einem Verkehrsunfall auf der Oltenstrasse in Oberbipp am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden war, ist in der Nacht auf Freitag im Spital verstorben. Es handelt sich um einen 8-jährigen Knaben aus dem Kanton Bern. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit.

Der Knabe war am Dienstagnachmittag in Oberbipp mit seinem Velo unterwegs, als er von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde. Die Rettungsflugwacht flog ihn ins Spital. Am Steuer des Autos sass eine 76-Jährige.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind weiter im Gang. (flo/sda)