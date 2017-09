Acht Antworten zur Millionenfrage

1.Überall in Ostermundigen hängen Plakate mit der ­Botschaft: Mit einem Ja zur PVK Bern liessen sich 5 Millionen Franken sparen. Stimmt das?

Das kann keiner wissen – ausser, er sei Wahrsager. Der Anschluss an die Pensionskasse SHP kostet nach Abstimmungsbotschaft 26,7 Millionen Franken und der Beitritt zur Personalvorsorgekasse der Stadt Bern (PVK Bern) 21,05 Millionen. Doch im Prinzip werden Äpfel mit Birnen verglichen. Denn die PVK Bern macht den Versicherten höhere Zinsversprechen als die SHP. Um sie einzuhalten, muss sie höhere Renditen erwirtschaften. Würden beide Kassen mit den gleichen Rahmenbedingungen (technischer Zinssatz von 2 Prozent) rechnen, würde der Beitritt zur PVK Bern theoretisch 29 Millionen und zur SHP 28 Millionen kosten.

2.Aber im Moment kostet ein Wechsel zur PVK Bern genau 21,05 Millionen und zur SHP genau 26,7 Millionen?

Nicht zwangsläufig. Die Zahlen basieren auf einem Stichtag im Frühling, als die PVK Bern und die SHP ihre Offerten einreichten. Sagt das Volk zu einer der ­beiden Varianten Ja, geschieht der Wechsel auf Anfang 2018. Wie viel die Gemeinde dann zahlen muss, hängt insbesondere davon ab, wie sich in der Zwischenzeit die Anlagemärkte entwickeln.

3.Muss Ostermundigen die Steuern erhöhen, um das zahlen zu können?

Der Gemeinderat sagt: Nein. In den letzten Jahren hat Ostermundigen über 27 Millionen Franken für die Sanierung der Pensionskasse auf die Seite gelegt. Das ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen: Rund 20 Millionen wurden nämlich der ­Spezialkasse Mehrwertabgaben entnommen. Die Gemeinde hat quasi ihr Tafelsilber verkauft und nun keinerlei Reserven mehr.

4.PVK Bern und SHP: Was sind das für Kassen, die zur Auswahl stehen?

Die PVK Bern verwaltet ein Vermögen von 2,1 Milliarden Franken. Ihr sind 9200 Angestellte der Stadt Bern und von stadtnahen Institutionen angeschlossen. Sollte die Kasse in Turbulenzen geraten, kann sie auf eine Garantie der Stadt zurückgreifen.

Die Abkürzung der Pensionskasse SHP steht für Spital-, Heim- und Pflegepersonal. Der Kasse gehören 8400 Versicherte an. Sie hat einen Wachstumskurs eingeschlagen und akquiriert immer mehr Firmen ausserhalb der Gesundheitsbranche.

5.Gemäss Abstimmungs-botschaft legt die PVK Bern ihr Geld besonders nachhaltig an. Richtig oder falsch?

Die PVK Bern ist Mitglied der Stiftung Ethos, die sich für nachhaltige Anlagen engagiert. Befürworter der Variante SHP argumentieren aber, die Anlagen der PVK Bern seien nicht so vorbildlich wie dargestellt. Jürg Schad, Geschäftsführer der PVK Bern, antwortet diplomatisch: Externe Kontrollen hätten gezeigt, dass die Kasse «keine übermässige ­Beteiligung an ethisch und sozial bedenklichen Unternehmen» halte. Die Investitionen in Firmen, die Rüstungsgüter herstellten, machten weniger als 0,5 Prozent des Anlagevermögens aus. Darunter seien Firmen wie HP, die nur einen minimen Teil ihres Umsatzes mit Rüstungsgütern erzielten. Die PVK Bern habe ihre Vermögensverwaltungen aufgefordert, Produzenten von Streubomben und anderen proble­matischen Gütern ganz aus dem Anlageportfolio zu verbannen.

Generell stehen alle Pensionskassen vor dem gleichen Dilemma: Je sauberer Kapitalanlagen sein sollen, desto weniger Gewinn werfen sie in der Regel ab.

6.SHP oder PVK Bern: Welche Kasse bevorzugen die Parteien und die Direktbetroffenen, die 190 Ostermundiger Gemeindeangestellten?

90 Prozent der Angestellten haben sich für die PVK Bern ausgesprochen, die ihnen bessere Konditionen bieten würde. Auch die Mehrheit der Parteien empfiehlt die Variante PVK Bern (siehe Kasten), unter anderem deshalb, weil diese den Steuerhaushalt weniger belaste.

7.Helfen die Angestellten mit, das Millionenloch in der Pensionskasse zu stopfen?

Ja, die 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen insgesamt 1,84 Millionen Franken an die ­Sanierung. Sie gewärtigen höhere Lohnabzüge und verzichten für zwei Jahre auf die Verzinsung ihres Sparkapitals.

8.Was passiert, wenn das Volk sowohl zur PVK Bern wie auch zur SHP Nein sagt?

Dann hat die Ostermundiger Politik ein ernsthaftes Problem. Die gemeindeeigene Pensionskasse muss nämlich so oder so ­saniert werden, und das dürfte in jedem Fall deutlich über 20 Millionen Franken kosten. Letztes Jahr sagte das Volk Nein zum Weiterbetrieb der Personalvorsorgestiftung Bolligen-Ittigen-Ostermundigen (PVS BIO). Lehnt es am 24. September auch den Wechsel zu einer anderen Kasse ab, bleiben die Gemeindeangestellten vorderhand in der PVS BIO versichert. Der Gemeinderat müsste eine neue Lösung aus dem Hut zaubern. Ein doppeltes Nein wäre der «Worst Case» – darin sind sich alle Parteien einig.

