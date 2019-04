Abstimmungsbotschaft in leichter Sprache: Stadt skeptisch

Abstimmungsbotschaften lassen sich nicht beliebig vereinfachen: Diese Meinung vertritt der Berner Gemeinderat, der deshalb eine Motion von Stadträtin Tabea Rai (Alternative Linke) zur Ablehnung empfiehlt.

Rai fordert, dass Abstimmungsbotschaften künftig auch in sogenannt leichter Sprache erhältlich sind. Dabei handelt es sich um Texte ohne Konjunktiv, ohne Genitiv und ohne Negation. Nur einfache Hauptsätze mit jeweils einer Aussage sind zulässig.

Leichte Sprache sei ein ideales Hilfsmittel für Menschen mit geringen Lesekompetenzen, schreibt Rai. Sie denkt etwa an Leute mit anderer Muttersprache, mit Lernschwierigkeiten oder kognitiven Einschränkungen.

Ungeeignet für komplexe Geschäfte

Schon heute achte man bei Abstimmungsbotschaften auf eine verständliche Sprache, schreibt der Gemeinderat in seiner am Montag veröffentlichten Antwort. Allerdings gebe es Grenzen. Komplexe Geschäfte liessen sich kaum korrekt in leichter Sprache darstellen.