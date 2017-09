Abrupter Abgang des Finanzchefs

Es ist eine brisante Personalie in einem heiklen Moment: Per Ende August musste der Loeb-Finanzchef François Manach seinen Posten räumen. Die Loeb-Gruppe hat die Öffentlichkeit bislang nicht über den Vorgang informiert. Da sie nicht mehr an der Börse kotiert ist, ist sie dazu auch nicht verpflichtet. Einzig die Aktionäre sind mit einem Brief über den abrupten Abgang informiert worden. «François Manach hat sich entschieden, seine Tätigkeit zu beenden und sich auf den Aufbau seines Beratungsunternehmens zu konzentrieren», heisst es im Schreiben.

Nicht geplanter Weggang

Wie immer bei solchen Abgängen werden die Umstände, die dazu geführt haben, verschwiegen. Der Ex-Finanzchef trat noch in diesem Frühling an der Bilanz­medienkonferenz von Loeb auf. «François Manach hat seinen Abgang nicht so geplant», ist von einem Insider zu hören. Der 58-Jährige war seit 2006 für Loeb ­tätig und stark mit der Firma verbunden. François Manach wollte zu den Gründen, die zu seinem Abgang geführt haben, keine ­Stellung nehmen. Er bestätigt aber, dass er per Ende August freigestellt wurde.

Die Freistellung deutet darauf hin, dass die Trennung im Streit erfolgte. Doch die Loeb-Chefin Nicole Loeb widerspricht: «Eine sofortige Freistellung ist ein normaler Vorgang, wenn sich ein ­Geschäftsleitungsmitglied entschieden hat, einen anderen Weg zu gehen», betont sie. Die Frage, ob sie ihrem Finanzchef gekündigt hat, will sie nicht näher kommentieren. Den Lohn erhält Manach noch bis Ende Februar 2018.

Streit um den Umbau

Laut dem Insider gab es zwischen Manach und Loeb-Chefin Nicole Loeb unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten in einer zentralen Strategiefrage. Es ging um den geplanten Umbau der drei Loeb-Filialen in Bern, Thun und Biel. Nicole Loeb hatte an der Bilanzmedienkonferenz vom März das Projekt vorgestellt. Die Gruppe plant, die Filialen für rund 20 Millionen Franken umzubauen.

Dem Vernehmen nach soll der Finanzchef vorgeschlagen haben, angesichts der anstehenden ­Investition und der schrumpfenden Umsätze im Detailhandel die ­Suche nach einem Partner zu starten. Dafür kommen Detailhandelsriesen wie Coop oder ­Migros oder die Warenhauskette Manor infrage.

Doch mit seiner Meinung drang Manach nicht durch. Loeb-Chefin Nicole Loeb erklärt dazu: «Der Verwaltungsrat hat entschieden, einen zweistelligen Millionenbetrag in den Umbau der Warenhäuser zu investieren. Die Arbeiten werden im Warenhaus in Bern Anfang Januar 2018 plangemäss im fünften Stock ­beginnen.»

Nachfolger steht fest

Die Loeb-Gruppe hat im Übrigen wie den Aktionären versprochen die Nachfolge von Manach «zeitnah» geregelt. Franz Wittwer wird zusätzlich zu seiner Aufgabe als Finanzchef der Loeb AG die Rolle des Finanzchefs in der Holding übernehmen. Dies hat der Verwaltungsrat am Montag entschieden. (Berner Zeitung)