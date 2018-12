25,3 Prozent der Bowiler Stimmberechtigten haben das Referendum gegen den Kredit für die Umsetzung von Verkehrssicherheitsmassnahmen unterschrieben, 19,2 Prozent von ihnen – 204 an der Zahl – erschienen am Montagabend zur Gemeindeversammlung. Aufgrund dieser Zahlen war von vornherein klar, dass der für das Projekt vorgesehene Kredit von 195'000 Franken keine Chance haben würde. Er wurde dann auch in der Abstimmung mit 134 gegen 58 Stimmen abgelehnt.