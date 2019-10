Aber bitte mit Fernrohr

Früher war alles so einfach, pflegt man gemeinhin zu sagen. In diesem Fall trifft die Rede­wendung den Nagel auf den Kopf, auch wenn das «Früher» erst vor ein paar Tagen geendet hat: Die SBB haben in der zen­tralen Personenunterführung des Bahnhofs Bern ein neues digitales Informationssystem montiert. Und damit gehörig Verwirrung geschaffen.