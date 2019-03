Ein Neophyt destabilisiert die Uferböschung.

(Bild: Google Street View)

Am Aareufer der Stadt Bern auf der Höhe des Dalmaziquais droht die Böschung abzurutschen. Die Uferverbauung ist in schlechtem Zustand. Bis Anfang April werden deshalb Sicherungsarbeiten durchgeführt. Das gab die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion am Montag bekannt.