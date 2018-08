Aareschlaufe für Böötler und Schwimmer gesperrt

Am Wochenende ist das Aareschwimmen - und -böötlen in der Stadt Bern für einmal eingeschränkt. Auf dem Aareabschnitt zwischen Schwellenmätteli und Altenbergsteg findet die Schweizermeisterschaft im Weidlingfahren statt.

Mit ihren Flachbooten werden die rund 400 Sportlerinnen und Sportler einen ausgesteckten Parcours absolvieren. Dabei werden am Samstag zwischen 8 Uhr 20 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr alle eineinhalb Minuten zwei sogenannte Weidlinge die Aare überqueren. Aus diesem Grund bittet die Stadt Bern in einer Mitteilung vom Donnerstag Schwimmerinnen und Schwimmer diesen Aareabschnitt zu meiden.

Der Aare Club Matte Bern, der den Wettkampf veranstaltet, hat im Quartier mit Flyern und Plakaten und via Social Media die Bevölkerung fleissig informiert. Der Veranstalter bittet alle «Schwimmer und Böötler und Geniesser», spätestens nach der Signalisation nach der Untertorbrücke auszusteigen. Auf Höhe des Altenbergssteg ist der Einstieg in den Fluss wieder möglich.

(sih)