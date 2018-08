Aarefahrer stacheln um Medaillen

Im warmen Abendlicht steigt ein Wasserfahrer auf sein grosses Stehboot. Mit schnellen und fliessenden Bewegungen lenkt er im Abschnitt beim Lang­mauerweg den sogenannten Weidling über die Aare. Eines der letzten Trainings des Aare-Clubs Matte Bern vor der Schweizer Meisterschaft im Einzelweidlingfahren vom Wochenende in Bern hat begonnen. Die rund 10 Wasserfahrer absolvieren im Minutentakt die 600 Meter lange Strecke auf dem Aareabschnitt oberhalb des ­Altenbergstegs.

Guy Parmelin kommt vorbei

«Dieses Wochenende werden ­etwa 400 Weidlinge über die Aare gleiten», sagt Martin Seiler, ­Präsident des Aare-Clubs Matte Bern. Für die Organisation hat der Club keinen Aufwand gescheut. Rund 100 Helfer stehen an diesem Wochenende im Einsatz. Seiler freut sich besonders darüber, dass Bundesrat Guy Parmelin den Anlass besuchen und eine Festansprache halten wird.

Für das jüngere Publikum baute der Aare Club Matte Bern zusammen mit dem Längmuur-Spielplatz einen Wasserfahrerspielpark. Die Kinder können dort Miniweidlinge durch eine künstliche Flusslandschaft ­rudern. Seiler erwartet an den beiden Wettkampftagen rund 400 Gäste und Zuschauer. Im Festzelt ist für deren leibliches Wohl gesorgt. Am Abend sorgen Schnulze & Schnulze für musikalische Unterhaltung.

Gleichgewichtssinn gefragt

Die Schweizer Meisterschaft im Einzelweidlingfahren findet alle drei Jahre statt. Die Wettkämpfer stacheln die Hälfte der Strecke flussaufwärts. Dabei stossen sie sich mit einem Stachel vom Grund des Bodens ab und geben so dem Boot gegen die Strömung Schub. Die andere Hälfte rudern sie flussabwärts durch Tore.

Dann müssen sie den Weidling möglichst genau am Ufer zum Stehen bringen. Dabei gilt es den Parcours in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren. Die Spitzenzeiten für die Strecke in Bern liegen bei­3 Minuten 15 Sekunden.

«Das Wasserfahren ist ein Kraftausdauersport, bei dem insbesondere die Rumpfmuskulatur und der Gleichgewichtssinn gestärkt werden», erklärt Seiler, der seit dem achten Lebensjahr ­zu Wasser fährt.

«Bei den Aktiven haben mehrere von unseren Clubmitgliedern Chancen auf den Sieg.»Martin Seiler

Präsident Aare-Club Matte Bern

Die Teilnehmer an der Schweizer Meisterschaft gehören rund 30 Vereinen an. Diese sind alle an den grossen Schweizer Flüssen Rhein, Aare, Reuss und Limmat beheimatet. Die Wasserfahrer messen sich in verschiedenen ­Alterskategorien. Das Wasserfahren ist vorwiegend eine Männerdomäne.

Unter den 400 Teilnehmer werden rund 40 Frauen sein. Seiler ist überzeugt, dass der Sport durchaus bei Frauen Anklang finden kann. «In unserer Nachwuchsgruppe sind die ­Frauen in der Mehrheit.» Am Wochenende gehen sieben junge Fahrerinnen des Aare-Clubs an den Start.

Gute Chancen der Berner

Und wie stehen die Chancen, dass nach den Young Boys auch die Berner Wasserfahrer einen Meistertitel holen? «Bei den Aktiven haben mehrere von unseren Clubmitgliedern Chancen auf den Sieg», sagt Martin Seiler. Er denkt, dass die Berner durchaus auch die Vereinswertung gewinnen können. Als stärksten Konkurrenten sieht er den Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin aus dem Kanton Aargau.

Der letzte Schliff

In der Zwischenzeit haben alle Weidlingfahrer die Trainingsstrecke absolviert. Die Dämmerung hat eingesetzt. Bis zur Meisterschaft geht jeder Fahrer ­seinem eigenen Vorbereitungs­ritual nach. Dies, um am Wochenende möglichst schnell gegen den Strom zu stacheln. (Berner Zeitung)