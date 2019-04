Aareböötler müssen sich warm anziehen

Auslöser für das Vorhaben ist der letztjährige Hitzesommer. Nach einer tagelangen Bruthitze erreichte die Aare am späten Nachmittag des 6. August eine Temperatur von 23,83 Grad. Damit war der Rekord aus dem Sommer 2003 übertroffen. In diesen ersten Augusttagen suchten Mann und Maus Abkühlung in und an den Gewässern.

In der Aare herrsche «Dichtestress», ­­titelte diese Zeitung. Tausende Böötler waren zwischen Thun und Bern unterwegs, unzählige Personen suchten in der lauen Aare Abkühlung. Während mehrerer Wochen lag die mittlere ­­Tagestemperatur der Aare über 20 Grad, die Höchsttemperatur tagelang sogar über 22 Grad.

Viele Nebenwirkungen

Das Ganze hatte aber seine Schattenseiten. Fische litten unter den hohen Temperaturen, insbesondere die Bachforelle und die Äsche. Einige unverbesserliche Bootsführer liessen ihr Gefährt beim Ausstieg im Eichholz oder im Marzili einfach liegen. Liegen gelassen wurde auch viel Abfall entlang der Aare zwischen Thun und Bern, selbst in den Naturschutzgebieten.

Diese Umstände haben den Kanton bewogen, Gegensteuer zu geben. Tiefere Wassertemperaturen sollen den Nutzungsdruck auf den Fluss reduzieren, lautet das Ziel. Das nun vor­­liegende Projekt steht unter der Federführung des kantonalen Amts für Wasser und Abfall (AWA). Beteiligt sind ebenfalls das Fischereiinspektorat und die Abteilung Naturförderung, wie aus dem Projektbeschrieb hervorgeht.

Wie ein Wasserhahn

Möglich machen das Vorhaben die physikalischen Eigenschaften des Wassers und der ­­bestehende Hochwasser-Entlastungsstollen in Thun. Über den Ausfluss des Thunersees bei den zwei Schleusen gelangt normalerweise nur das warme Oberflächenwasser in die Aare. In einigen Metern Tiefe ist das Wasser um ein paar Grad kühler. Genau dieses Wasser wird nun angezapft und über den Entlastungsstollen der Aare zugeführt.