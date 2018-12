Der Hurrikan Irma hat in der Karibik ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Evelyn Klocker, Inhaberin eines Reisebüros in Aarberg, hat selbst Erfahrungen mit solchen Naturkatastrophen. Sie empfiehlt ihren Kunden, während der Hurrikansaison nicht in die Karibik zu reisen.