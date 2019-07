A5-Schilder in Biel nun doch zweisprachig

Astra-Mediensprecher Guido Bielmann sagte auf Anfrage, der Kanton Bern habe in einem Brief an die Bundesrätin eine finanzielle Beteiligung zugesichert.

Berner Nationalrat will Gesetz ändern

Das Strassenverkehrsrecht gestattet heute die mehrsprachige Anschrift von Ortsnamen nur unter bestimmten Voraussetzungen und ausschliesslich auf Ortstafeln. Dass entlang von Autobahnen bereits heute da und dort «Biel/Bienne» steht, bezeichnete der Bundesrat im November 2017 in einer Antwort auf eine Motion von Manfred Bühler als Ausnahme.

Bühler will mit diesem Vorstoss das geltende Gesetz ändern. In Ortschaften mit einer sprachlichen Minderheit von mindestens 30 Prozent müssten die Autobahnanschlüsse zweisprachig aufgeführt werden können. Biels Französischsprachige machen etwa 42 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Auch im bernischen Grossen Rat ist ein Vorstoss von zwei Bieler Grossratsmitgliedern hängig.

Die Berner Regierung schreibt in ihrer Mitteilung vom Donnerstag, ihrer Auffassung nach sei es für die Änderung der Schilder nicht nötig abzuwarten, bis diese parlamentarischen Vorstösse behandelt seien. Astra-Mediensprecher Bielmann sagt, für die Beschilderung des A5-Ostasts habe es zwei offizielle Ausschreibungen gegeben. Die Stadt Biel