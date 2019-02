Am Mittwochabend um 20.10 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in einem Gebäude mit Restaurant und Wohnbereich sowie angrenzendem Reitstall am Haziendaweg in Niederhünigen ein Brand ausgebrochen sei.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten daraufhin umgehend aus und stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung im ganzen Gebäude sowie Feuer im Wohnbereich fest. Der Brand konnte daraufhin unter Kontrolle gebracht und schliesslich gelöscht werden.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Restaurant, den Heustock im oberen Gebäudeteil sowie die angrenzende Stallung verhindern. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Donnerstagnachmittag. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache gestellt.