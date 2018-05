8300 Kilometer für YB

8300 Kilometer. So weit ist der Weg, den ein Fan für den Cupfinal zwischen YB und dem FC Zürich auf sich nimmt. Bernie ­Lehmann wohnt in New Westminster in Kanada. «Ich wollte schon bei der Partie gegen Luzern dabei sein, aber das ging von der Arbeit her leider nicht», sagt Lehmann.

Er ist Kundendienstchef bei einer Camper­ver­mietung, die im Frühling Hochsaison hat. Seinem Büro sieht man an, dass er ein gelb-schwarzer Anhänger ist: Mit Fahne und ­Trikots hat er sich einen kleinen Schrein aufgebaut und auch ein Filmposter «Dr Golie bin ig» hängt dort.

Spitzname: Dr Goalie

Der 54-jährige Lehmann ist wegen der Liebe zu Martine vor 23 Jahren ausgewandert, hat aber seine gelb-schwarze Liebe in Bern nie vergessen. «Immer wenn ich daheim bin, gehe ich an einen YB-Match», sagt er. Seine Eltern wohnen an der Morgartenstrasse, wo auch er aufgewachsen ist. «Zum Glück hören sie nicht mehr so gut, da die Meisterfeier sicher laut war», sagt Lehmann und lacht.

Nicht nur passiv Fussball schauen ist sein Ding, er blickt ebenfalls auf eine aktive YB-Vergangenheit zurück. Lehmann war Tor­hüter bis zu den Junioren Inter C. «Ich hatte ­Talent, doch keinen Eifer», so Lehmann. Bis heute trägt er den Spitznamen «Dr Goalie». Seine Söhne konnte er nicht fürs runde ­Leder begeistern, beide spielen Eishockey. Kein Wunder, in Kanada spielt Fussball keine ­Rolle. Und Lehmann meint: «Hauptsache, sie ­machen einen Clubsport, dort werden auch Umgangsformen beigebracht.»

Cupsieg: Das Pünktchen

Bernie Lehmann hört sich die YB-Spiele meist bei Radio Gelb-Schwarz an. Gern wäre er an der Meisterfeier dabei gewesen, noch lieber bei der alles entscheidenden Partie gegen Luzern am 28. April. Nun landet er am Freitag in Zürich, ein Eintrittsticket hat er noch nicht. Das scheint ihm keine Sorgen zu machen. Sowieso freut er sich aufs Fussballwochenende: Am Samstag wird er mit alten Freunden den Champions-League-Final im Eleven anschauen.

Und er hofft auf den Cupsieg am Sonntag, als Abschiedsgeschenk für den Trainer Adi Hütter, der danach Richtung Bundesliga weiterzieht. «Der Cupsieg wäre das Pünktchen auf dem i in dieser Saison», sagt Lehmann, «und nach 60 Jahren wäre für das Double doch wirklich mal Zeit.» (Berner Zeitung)