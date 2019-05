78-jährige Frau wird vermisst

An der Solothurnstrasse in Jegensdorf soll die Vermisste das Pflegeheim kurz nach Mittag verlassen haben. (Quelle: Google Maps)

Die Vermisste soll das Pflegeheim an der Solothurnstrasse in Jegenstorf am Dienstag, 28. Mai 2019, kurz nach 12:30 Uhr verlassen haben. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 78-jährige Ruth Holzer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Bisher fehlt von ihr jede Spur. Die Vermisste ist rund 160 Zentimeter gross, hat kurze grau-weisse Haare, ist Brillenträgerin und spricht Berndeutsch. Sie trug eine rote Jacke, Sandalen sowie eine graue Hose.