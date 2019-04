76 Seifenkisten rasen um die Wette

Auf die Plätze, fertig, los! Kaum hat die Helferin am Start ihre karierte Fahne geschwungen, setzt sich die Seifenkiste von Lena-Sophia Käuferle und Paula Mühlethaler schon in Bewegung.

Die Gruppe hat die erste Kurve erreicht. In der Luft liegt der Geruch nach getrocknetem Gras. Der Regen tut der Stimmung keinen Abbruch. Gar Jubel bricht aus. «Hopp, hopp, hopp!» An den Banden aus Stroh stehen Eltern, Nachbarn und Bekannte der beiden Stadtberner Seifenkistenfahrerinnen. Die Rollen sind klar verteilt: Paula Mühlethaler, die zum zweiten Mal an den Grossen Berner Renntagen teilnimmt, sitzt hinter dem Steuer, Lena-Sophia Käuferle schiebt die Kiste an. Sie hat schon etwas mehr Erfahrung als ihre Freundin. Gemeinsam schlängeln sie sich auf ihrem gelben Fahrzeug um die Bäume am Klösterlistutz.