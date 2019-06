75,5 Millionen Franken für die neue Schwimmhalle

Der Gemeinderat verabschiedet zwei Geschäfte an den Stadtrat: eine Zonenplanänderung der Sportanlagen Neufeld und die Baukreditvorlage. Die Stadt scheiterte in der Vergangenheit bereits mit ihrem Vorgehen, eine neue Schwimmhalle zu bauen. «Damals ging es um Extrempositionen, einmal sprach man von einem Leistungszentrum, beim anderen Mal von einem 49-Meter-Becken, damit es für grosse Wettbewerbe nicht in Frage kam», erinnert sich Alec von Graffenried.

Nun baue man eine «Halle für alle». Zudem sei der Gemeinderat per Initiative aufgefordert worden, eine neue Schwimmhalle für die Stadtberner Bevölkerung vorwärtszutreiben.

Maximal 6 Millionen abwälzbar

Finanziert wird die Schwimmhalle primär von der Stadt Bern, erst nach Zusicherung des Kredits könne man bei Bund und Kanton für finanzielle Unterstützung anklopfen. Diese könnte maximal 6 Millionen Franken betragen. «Wir haben auch umliegende Gemeinden angefragt, ob sie die Halle mitfinanzieren. Aber das wollte niemand», sagt Franziska Teuscher.

Die Kosten auf auswärtige Schwimmer abzuwälzen, hält man indes nicht für abwegig. «Bereits jetzt kosten die Saisonabos für in der Stadt wohnende Personen und Familien weniger als für Nichtberner», sagt Christian Bigler. Er könnte sich vorstellen, dies auch bei Einzeltarifen durchzusetzen.

Die Geschäfte gehen nun an die zuständige Kommission des Berner Stadtrats, danach wird im Stadtrat entschieden. Ist der Entscheid positiv, kommt das Bauvorhaben am 24. November vors Stimmvolk. Wenn alles gut geht, könnte ungefähr in einem Jahr der Spatenstich stattfinden.