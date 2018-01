73-Jähriger stirbt bei Arbeiten an Haus

Am frühen Freitagabend hat sich in Lamboing ein Mann schwer verletzt, als er in einem Haus mit einem Winkelschleifer Metall schnitt. Der Unfallhergang ist unklar.

Der Mann wurde laut Polizeiangaben zunächst durch ein umgehend aufgebotenes Ambulanzteam medizinisch betreut, bevor er in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen wurde.

Dort erlag der Mann kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 73-jährigen Mann aus dem Kanton Bern.

Im Rahmen des Einsatzes wurden weiter die Feuerwehr Plateau und das Care Team des Kantons Bern beigezogen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Umständen aufgenommen. (flo/pkb)