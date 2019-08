700 Personen demonstrieren im ländlichen Bern fürs Klima

Rund 700 Personen haben am Samstag nach Angaben der Organisatoren an Klimademonstrationen in eher ländlichen Gegenden des Kantons Bern teilgenommen. Am meisten Teilnehmer zog die Kundgebung in Münsingen an.

Dort beteiligten sich 200 Personen, in Langenthal 150, in Schwarzenburg 120 und in Erlach und Interlaken je 100 Menschen. An einer Velodemo, die in Zollikofen begann und bei Hinterkappelen endete, nahmen 40 Personen teil.

In der ganzen Schweiz waren in etwa 30 eher ländlichen Regionen Klimademonstrationen geplant. Bewusst wurden diese am Samstag nicht in den Städten durchgeführt. Die Klimastreikbewegung wollte mit den Demos auf dem Land zeigen, dass alle von der Klimakrise betroffen sind, wie sie schreibt.