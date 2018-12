60 Mieter müssen umziehen

Schimmelpilz, unebene Böden und Flecken an der Fassaden führten dazu, dass fast 60 Mietparteien im Neubauquartier Schönberg-Ost temporär eine andere Wohnung beziehen müssten, berichtet «Der Bund» berichtet.

Gravierend seien die Mängel im Baufeld D. Dort musste ein Teil der Mieter in der ersten Zeit nach dem Einzug auf die Heizung verzichten, und auch heute soll die Heizung in einigen Wohnungen nicht immer funktionieren. Erstellt wurden die Liegenschaften vor erst drei bis sieben Jahren von der Generalunternehmung Steiner AG, die seit 2010 zur Hindustan Construction Company Ltd. mit Sitz im indischen Mumbai gehört.