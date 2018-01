56-Jähriger bei Unfall mit E-Bike verletzt

Am Dienstagnachmittag ist in Liebefeld ein E-Bike-Fahrer mit einem Linienbus zusammengestossen. Laut Polizeiangaben war der Zweiradlenker auf der Schwarzenburgstrasse entlang des Liebefeld-Parks in Richtung Kreisel Könizstrasse unterwegs, als gleichzeitig ein Linienbus auf dem Busstreifen in dieselbe Richtung fuhr.

Auf Höhe der Hausnummer 198 kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 56-jährige E-Bike-Lenker kam dabei zu Fall und wurde beim Sturz verletzt. Er musste nach der Erstbetreuung durch Passanten von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht werden.

Während den Arbeiten am Unfallort musste der Verkehr auf der Schwarzenburgstrasse für rund drei Stunden wechselseitig geführt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme konnte der Linienbus nicht weiterfahren. Die Passagiere stiegen auf die nachfolgenden Verbindungen um.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang und den Umständen aufgenommen. (flo/pkb)