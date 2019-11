552'400 Menschen sahen das «Rendez-vous Bundesplatz 2019»

Während bei Halbzeit erst rund 175'000 Menschen die Show gesehen haben, besuchten bis am Samstagabend 552'400 Menschen das «Rendez-vous». Die tiefen Besucherzahlen in den ersten Wochen sind gemäss den Organisatoren auf das nasskalte Wetter von Ende Oktober/Anfang November zurückzuführen.

Zehnte Spektakel in Vorbereitung

Das «Rendez-vous Bundesplatz» in Bern wurde 2011 zum ersten Mal durchgeführt. Am meisten Zuschauer zog bisher die letztjährige Ausgabe an, die dem kleinen Prinzen von St-Exupéry gewidmet war. Auf 590'000 Personen schätzten damals die Organisatoren den Zuschaueraufmarsch.

Das zehnte Spektakel sei in Vorbereitung, schreibt die Produzentin Starlight Events aus Kilchberg ZH. Die diesjährige Lichtshow «First Step» haben Tim Schmelzer und Marcus Zobi vom Wiener «Lichtkunstkollektiv Lichttapete» konzipiert.