30-Jährige von Unbekanntem mit Stein angegriffen

Am Samstagmorgen um 6 Uhr hat ein Unbekannter einer 30-jährigen Frau am Bahnhof in Lyss mit einem Stein von hinten auf den Kopf geschlagen, als diese an einem Billetautomaten stand. Die Frau musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Der Täter wandte sich nach dem Angriff auf die Frau einem wartenden Mann zu. Der Täter folgte dem 29-Jährigen bis dieser auf eine Menschengruppe in Gleisnähe zuging, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagabend mitteilte. Der Täter stieg daraufhin über die Gleise und flüchtete in Richtung Bielstrasse..

Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und 160 und 170 cm gross sein. Er wird als dunkelhäutig beschrieben. Der Mann trug eine hellbeige Stoffjacke und knielange, schwarze Hosen. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. (tag/sda)