28-Jähriger nach Selbstunfall schwer verletzt

Der Autolenker war am Sonntagabend auf der Romontstrasse in Richtung Romontberg unterwegs gewesen. Kurz nach 18.20 Uhr erreichte die Kantonspolizei Bern die Meldung eines Unfalls, wie diese am Montagnachmittag mitteilte.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Polizei war der 28-Jährige in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen. Das Auto stürzte darauf eine Böschung hinunter. Der Lenker wurde schwer verletzt.

Zwei Ersthelfer, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe der Unfallstelle befanden, konnten ein Feuer im Bereich des Motors des verunfallten Fahrzeugs löschen. Ein Ambulanzteam versorgte den Lenker noch vor Ort, bevor er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen wurde.

Nach dem Unfall war die Strasse mehrere Stunden lang gesperrt. Neben der Kantonspolizei Bern stand die Feuerwehr LEPIME im Einsatz, die das Fehrzeug mit einem Kran barg und die unter anderem ausgelaufene Fahrzeugflüssigkeit binden musste. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

(pkb/ske)