23-Jähriger rast mit 75 km/h durch 30er-Zone

75 km/h statt der erlaubten 30: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Riedbachstrasse in Bern war am Samstag kurz vor 19 Uhr ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilt, konnten die Einsatzkräfte den Lenker unmittelbar nach der Messung an der Riedbachstrasse anhalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache mitnehmen. Dem 23-jährigen Mann wurde der Führerausweis abgenommen. Er wird sich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben.