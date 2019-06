Nach jahrelangem Hin und Her hat das Bundesgericht den Uferweg am Wohlensee im letzten November versenkt. Es sah die vom Kanton vorgeschlagene Streckenführung in der Inselrainbucht in Hinterkappelen mit dem Natur- und Vogelschutz nicht vereinbar. Die Baubewilligung wurde verweigert.