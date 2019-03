Der 20-Jährige flüchtete mit dem Auto via Riedbach- und Fellerstrasse. Quelle: Google Streetview

Nach einer wilden Fluchtfahrt durch Bümpliz und Betlehem ist ein 20-jähriger Autofahrer am Montag von der Polizei gefasst worden. Eine Strassensperre stoppte ihn in der Hallmattstrasse.

Zuvor hatte der Mann untern anderem in der Riedbach- und Fellerstrasse zahlreiche Strassenverkehrssignale missachtet, indem er beispielsweise ein Rotlicht überfuhr und in verkehrter Richtung in eine Einbahnstrasse bog. Das Auto hatte der 20-Jährige gestohlen. Unterwegs war er mit einem Lernfahrausweis, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.