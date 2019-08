16 Millionen für temporären Schulraum

Mit dem Provisorium beim Brünnenpark will die Stadt verhindern, dass sie für jede zu sanierende Schule eine eigene temporäre Lösung entwickeln muss. Die provisorischen Schulanlage soll nacheinander von den Volksschulen Bethlehemacker, Schwabgut, Bümpliz, Statthalter, Gäbelbach und Tscharnergut genutzt werden. Dazu werden die Bauarbeiten an den Schulanlagen zeitlich aufeinander abgestimmt.

Insgesamt muss provisorischer Schulraum für 14 Klassen geschaffen werden. Gebaut wird auf der städtischen Parzelle Brünnenstrasse 15. Sie hat die nötige Grösse und verfügt zudem über eine Turnhalle, einen Sportplatz und Aussenflächen. Auf der Parzelle befinden sich heute noch sechs Pavillons. Diese befinden sich in einem schlechten Zustand und werden so oder so in diesem Herbst zurückgebaut.