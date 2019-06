150 Menschen zeigen in Bern dem Vatikan einen Besen

Rund 150 Personen haben am Samstag in Bern gegen sexuellen Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche demonstriert. Um symbolisch zu zeigen, dass der Vatikan «ausmisten» soll, streckten die Kundgebungsteilnehmer Besen in die Höhe.

Aufgerufen zur bewilligten Demonstration hatte das «Aktionsbündnis 'Zeichen gegen Missbrauch'», das nach eigenen Angaben aus Theologinnen und Theologen aus dem Kanton Zürich besteht. In Bern führte dieses Bündnis die Kundgebung durch, weil sich in der Bundesstadt die apostolische Nuntiatur befindet. Das ist die Vertretung des Vatikans in der Schweiz.