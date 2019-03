1,5 Millionen für die Förderung des Langsamverkehrs

Im Rahmen der Kampagne «Fuss-Velo-Köniz» hat die Behörde deshalb ein ambitioniertes Ziel formuliert. Sie möchte bis ins Jahr 2030 den Anteil des Veloverkehrs in Köniz von heute fünf Prozent auf zehn Prozent verdoppeln. Weil sich das nicht einfach so erreichen lässt, will die Gemeinde den Fuss- und Veloverkehr in den nächsten Jahren gezielt fördern – mit besser ausgebauten, sichereren Wegen für Fussgänger und Velofahrer sowie Sensibilisierungskampagnen. Kostenpunkt der Könizer Langsamverkehrsoffensive: 1,5 Millionen Franken.

Über den Kredit befand gestern Abend das Gemeindeparlament. Dieses stand parteiübergreifend hinter der Investition. «Klimapolitisch ist die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs ein erstrebenswertes Ziel», sagte Casimir von Arx (GLP). David Müller (Grüne) rief in Erinnerung, dass der Langsamverkehr für die Gesellschaft und die Steuerzahler «die mit Abstand günstigste Art von Verkehr» sei. Die SP wünschte sich, dass noch mehr finanzielle Mittel für das Anliegen bereitgestellt werden.

Und sogar die SVP fand, es mache Sinn, die Leute fürs Velofahren zu motivieren – auch wenn der Kredit «ein happiger Brocken» und der Erfolg der Kampagne «nur schwer abschätzbar» sei. Einzig die FDP hielt den Kredit für zu hoch und wollte ihn auf nur eine Million Franken reduzieren. Ihr Argument: die Finanzlage der Gemeinde, bei der eigentlich sparen angesagt wäre. Der Kürzungsantrag blieb jedoch chancenlos.