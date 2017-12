1400 Vereine – mehrere Tausend Flüchtlinge

Als Xherdan Shaqiri das Foto sieht, lächelt er verschmitzt. Das Bild zeigt Shaqiri so, wie man ihn auch heute zuweilen sieht: als Torschützen. Doch der Basler trägt nicht das Trikot des Premier-League-Klubs Stoke City sondern jenes des Baselbieter Traditionsklubs SV Augst, wo er einst mit Fussballspielen begann, nachdem er mit seiner Familie aus dem Kosovo eingewandert war. «Da war ich noch frei und unbekümmert», sagt er.

Shaqiri ist das Aushängeschild des Projekts «Together - Fussball vereint», das der Schweizerische Fussballverband (SFV) im August zusammen mit dem Bundesamt für Sport und dem Staatssekretariat für Migration (SEM) lanciert hat.

Wegen seiner fussballerischen Fähigkeiten mag der flinke Offensivakteur hierzulande aussergewöhnlich sein, aufgrund seiner Vergangenheit als Migrant ist er jedoch einer von vielen – was sich im Schweizer Nationalteam spiegelt, aber auch landesweit auf hunderten Fussballplätzen des Amateurfussballs.

Die Tradition

«Der Schweizer Fussball hat eine lange Tradition der Integration und des Multikulturalismus», sagt Benjamin Egli. «Und der SFV ist bestrebt, Fussball für alle zu ermöglichen.» Egli ist beim Verband für die Vereinsentwicklung zuständig und leitet das «Together»-Projekt, das die Fussballvereine bei der Integration von Flüchtlingen unterstützt, Hilfestellungen bietet und mit Rat und Tat zur Seite steht.

Vielerorts hätten sich Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in der Schweiz einem Fussballklub anschliessen wollen, erzählt Egli. Die Vereinsverantwortlichen seien in diesen Situationen jedoch oft unsicher gewesen, ob es irgendwelche rechtlichen Bedenken oder sonstige Dinge zu beachten gäbe, bevor die Flüchtlinge in den Verein aufgenommen werden und normal mitspielen könnten.

In einem Land wie der Schweiz, die seit Jahrzehnten ein Schmelztiegel der Kulturen ist, werde die Thematik der Integration schon lange und immer wieder diskutiert, sagt Egli. «Sie ist auch im Alltag der Fussballvereine präsent.»

Die Selbstverständlichkeit

Nach ihrer meist beschwerlichen Reise in die Schweiz folgt für die Flüchtlinge nicht selten die Odyssee durch den administrativen Dschungel der hiesigen Bürokratie. Lange Verfahren, Interviews, Papierkrieg. Geht es ums Fussballspielen, ist der SFV bestrebt, die administrativen Hürden möglichst tief zu halten, das Lizenzierungsverfahren zu beschleunigen. «Die wollen alle einfach Fussballspielen», sagt Egli.

In der Schweiz gibt es insgesamt rund 1400 Fussballvereine, davon haben sich bisher 32 beim Projekt «Together» angemeldet und somit verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen. Auf den ersten Blick eine bescheidene Zahl, doch Benjamin Egli stellt klar: «Es engagieren sich viel mehr Vereine als sich bisher gemeldet haben ­– und haben das auch bereits vor der Lancierung unseres Projekts getan.»

Die Resonanz auf «Together» sei nämlich sehr positiv gewesen; viele, die sich engagieren und Flüchtlinge integrieren, vergassen dann einfach, das Beitrittsformular auszufüllen – obwohl der Verband die angemeldeten Vereine mit Trainingsmaterialien belohnt. «Viele erachten die Integration von Flüchtlingen einfach als selbstverständlich», sagt Egli und fügt an: «Das ist sehr schön.»

Das Rüstzeug

Das Ausmass des Engagements der Vereine variiert stark. Während manche einzelne Flüchtlinge aufnehmen, führen andere spezielle Trainingseinheiten nur für Flüchtlinge durch. Aus dem Regionalverband Bern-Jura haben sich beispielsweise YF United Huttwil, Moutier, Bressaucourt, Hasle-Rüegsau, Länggasse, Dürrenast, Kaufdorf, und Lyss für das Projekt «Together» angemeldet. Egli: «Freilich sind weitere Anmeldungen willkommen.»

Genau lässt sich die Anzahl Flüchtlinge, die auf den Schweizer Fussballplätzen spielen, übrigens nicht beziffern, da der Verband weder über den rechtlichen Status noch die familiäre Situation eines Spielers detailliert informiert wird. Allerdings ist anzunehmen, dass der Löwenanteil der lizenzierten Spieler aus den häufigsten Herkunftsländern von Flüchtlingen auch effektiv Flüchtlingshintergrund hat: Gemäss dem SEM ersuchen Personen aus rund 80 Ländern in der Schweiz um Asyl, wobei mehr als die Hälfte aus Afghanistan, Eritrea oder Syrien stammt.

Afghanen sind im SFV momentan 1083 lizenziert, Eritreer 1505 und Syrer 716. Zusammen mit anderen Flüchtlingsländern wie Äthiopien (194), Irak (430), Somalia (463) oder Sri Lanka (4514), und denjenigen, die ohne Lizenz spielen, dürften also mehrere Tausend Flüchtlinge in der Schweiz Fussball spielen.

Wie sich die Situation weiterentwickle, sei schwierig abzuschätzen, sagt Benjamin Egli. Je nach politischer Entwicklung könne sich der Flüchtlingsstrom stark verändern. «Darum ist es wichtig, den Vereinen das Rüstzeug zu geben, wie sie damit umgehen sollten.» Denn für ihn ist klar: «Diejenigen, die da sind, sollen möglichst problemlos Fussball spielen können.» (Berner Zeitung)