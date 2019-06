1400 Betonelemente für den E-Prix

In neun Tagen flitzen die Formel-E-Boliden in halsbrecherischem Tempo durchs Berner Obstbergquartier. Seit Anfang Woche sind die ersten Vorkehrungen sichtbar, die auf den bevorstehenden Grossanlass hindeuten. An der Laubeggstrasse etwa wurden Verkehrsinseln entfernt und beim Bärenpark-Kreisel der Boden nivelliert.