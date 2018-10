130 Hotelzimmer in der Wankdorf-City

Bern braucht mehr Betten. «Vor allem in der Drei- bis Viersternkategorie», sagte am Donnerstag Marcel Graf von der Tourismusorganisation Bern Welcome. Er war einer der Referenten am 40-Jahr-Jubiläum des Hotels Pergola an der Belpstrasse.

Die von ihm geforderten Betten befinden sich bereits in Bau: In der Wankdorf-City entsteht ein Hotel mit 130 Zimmern. Investorin ist die Mobiliar Versicherung, Betreiberin das Zürcher Gastro- und Hotellerieunternehmen SV Group, das man primär aus der Gastronomie kennt und über fünfhundert Gastrobetriebe führt.

Von Massenlager bis Luxus

Die SV Group stieg in den 1950er-Jahren in die Hotellerie ein, vom Matratzenlager in den Bergen bis hin zum edlen Hotel in Zürich gehören die verschiedensten Projekte zum Portfolio des Unternehmens.

Fürs Moxy-Hotel in der Wankdorf-City arbeitet die SV Group mit der weltweit tätigen Hotelkette Marriott zusammen. Es ist das erste seiner Art in Bern und soll Touristen, die Komfort zu günstigen Preisen mögen, ansprechen. Zum Standard gehören Flatscreen mit TV-Streaming sowie schnelles und kostenloses Internet.

Das erste Moxy-Hotel in Europa hat die SV Group in Stuttgart eröffnet. «Obwohl wir auf junge Menschen abzielen, haben wir sehr unterschiedliche Gäste», sagte Beat Kuhn, Direktor der SV-Hotellerie. Mit der Marriott-Marke erhofft man sich, dass vermehrt grosse Hotels nach Bern kommen werden.

Eröffnung 2020

Anfang 2020 soll das Hotel eröffnet werden. Auf fünf Stockwerke verteilen sich die Zimmer, doch auch für die drei Stockwerke darüber hat Kuhn einen Plan: Dort sollen Mikroapartments entstehen. Deren Aussehen soll im November in Olten im Hotel Amaris präsentiert werden. (Berner Zeitung)