113 statt 50 km/h: Polizei schnappt Raser

Kurz nach 15 Uhr am Samstagnachmittag geriet in Zollikofen ein Autolenker in eine Geschwindigkeitskontrolle. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei der Wagen auf der Länggasse nach Abzug der Messtoleranz mit einer Geschwindigkeit von 113 Kilometern pro Stunde in Richtung Ittigen unterwegs gewesen. Erlaubt sind auf dem Strassenabschnitt aber nur 50 km/h.

Der Lenker konnte ausfindig gemacht werden und wurde auf eine Polizeiwache gebracht. Seinen Führerschein musste der 19-Jährige abgeben, auch sein Auto wurde beschlagnahmt. Zudem wird er wegen eines Raserdelikts angezeigt. (mb/pkb)