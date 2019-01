Kurz vor Weihnachten sind auf einem Hof in Rüschegg 11 Tiere qualvoll verwendet. Wie das Regionalfernsehen «Telebärn» am Mittwoch vermeldet, wurden die fünf Rinder, drei Schafe und drei Schweine am 19. Dezember entdeckt. Die Tiere waren zu diesem Zeitpunkt zum Teil unkenntlich und hatten wohl schon eine Weile tot im Stall gelegen.