So viel Heiterkeit. So viel Schlagfertigkeit. So viel Gelassenheit, man möchte die ganze Wärme dieses Augenblicks für die nächsten 100 Jahre ins eigene Herz schliessen: «Von aussen sehe ich klein und dünn aus, aber im ­Innern ist die Freude ganz dick», sagte die Länggässlerin Erna Känzig-Winkler, 100 Jahre alt und von beneidenswerter Präsenz, am Sonntagmittag im Münchenbuchser Restaurant Häberli’s.