Damals beteiligten sich unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» Hunderttausende von Frauen in der ganzen Schweiz an Protest- und Streikaktionen. Anlass für den Frauenstreik 1991 war der zehnte Jahrestag der Annahme des Gleichstellungsartikels in der Bundesverfassung und seine zögerliche Umsetzung.

Aus Sicht der Organisatorinnen des zweiten Frauenstreiks sind auch 28 Jahre später viele der Gleichstellungsforderungen nicht umgesetzt. Der Streik richte sich im übrigen nicht gegen die Männer, sondern «gegen das Patriarchat, das ausgedient hat», wie es im Flyer heisst.

Zum Weltfrauentag vom Freitag in Bern waren Interessierte nach dem Frauenmarsch zu einem Frauenstamm eingeladen. Am Abend steht noch ein Konzert der Frauenband «Les Reines Prochaines» in der Reitschule auf dem Programm. Organisiert wurde der 8.-März-Aktionstag in Bern von den lokalen Gewerkschaften und dem Frauenstreikkomitee Bern.