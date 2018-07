Steinzeit in Bern

Gehören Sie zu jenen, die als Kind Steine gesammelt haben? Werden Sie beim Wandern von den Begleitern abgehängt, weil sie sich alle paar Meter nach einem Prachtsexemplar bücken? Oder vertreiben Sie sich Wartezeiten, indem Sie die Muster von Pflastersteinen analysieren?

Dann sollten Sie sich unbedingt den Exkursionsführer «Steine Berns» anschaffen. Wer damit unter und neben den Lauben schlendert, wird die Stadt für immer in einem anderen, komplexeren Licht betrachten. Denn was man beim Vorbeieilen schnell als «banalen» Boden oder Pfeiler abtun könnte, erzählt eine geologische und eine (gesellschafts)kulturelle Geschichte.

Pflastersteine: Vom Fluss in die Strasse

Das Staunen beginnt unter den Füssen. «Sehen Sie sich die Pflastersteine an!», ruft Toni Labhart begeistert. Der pensionierte ­Berner Dozent für Erdwissenschaften hat zusammen mit dem Geologen Konrad Zehnder den Exkursionsführer sowie den gleichnamigen Hintergrundband verfasst, die im Frühjahr im Berner Hauptverlag erschienen sind. Nun führen die beiden durch die Stadt und lenken unseren Blick auf den Boden. «Ab dem 15. Jahrhundert wurden für Pflastersteine Flussgerölle verwendet», sagt Labhart – und zeigt auf jenen Trottoirabschnitt, der unter dem Zytgloggeturm durchführt. In der Mitte halbiert und mit der flachen Steinseite nach oben im Sandgrund fixiert, ergab sich so eine einigermassen komfortable Alternative zum Naturboden, auf dem bis zur grossflächigen Bepflasterung der städtischen Strassen noch Schweine die Tage zubrachten.

Die ersten Pflastersteine stammten nicht etwa aus der nahe gelegenen Aare, die wenig Geröll transportiert, sondern aus der Emme oder der Zulg. Später wurde vermehrt grauer Flyschsandstein verwendet. Die Pflastersteine wurden viereckig zugehauen, und sie nahmen an Dimensionen zu – zum einen, weil der Schienenverkehr den Transport von schwereren Steinen ermöglichte, zum anderen, weil kleine Pflastersteine dem Gewicht des motorisierten Verkehrs nicht standhalten konnten und es durch die Belastung zu unebenen Stellen kam. Erhaltene Abschnitte mit Bollensteinpflästerung machen bis heute dünnbesohlten Passantinnen und Passanten das Leben schwer.

Wird ein Strassenstück restauriert, werden Pflastersteine zwischengelagert und danach wieder eingesetzt. Schliesslich gehört die Berner Altstadt zum Weltkulturerbe der Unesco, was bedeutet, dass erhalten werden soll, was erhalten werden kann. Auch über ein Lager von Randsteinen, die Fahrbahnen von Gehwegen abtrennen, verfügt das städtische Tiefbauamt in Riedbach. «Es besteht hauptsächlich aus Blöcken von Tessiner Gneisen oder Mont-Blanc-Graniten, die bis 100 Kilogramm auf die Waage bringen können», sagt Labhart, und schmunzelt. «Ausser einem vier Meter langen Exemplar an der Bühlstrasse im Länggasse-Quartier, das es auf stolze 800 Kilogramm schafft!»

Sandstein: Berns berühmte Bausubstanz

Trotz den zahlreichen Gneisen und Graniten gibt es keinen anderen Stein, der mehr Synonym ist für die Stadt: der Berner Sandstein. Als nach dem 13. Jahrhundert der bis anhin favorisierte Kalktuff in der Umgebung knapp wurde, griffen die Erbauer auf die Bausubstanz zurück, die der Stadt ihre charakteristische grün-graue ­Farbe verleiht. Nach dem verheerenden Stadtbrand von 1405 wurden Sandsteinfassaden aus feuertechnischen Gründen gar Pflicht.

Das Material stammt aus stadtnahen Steinbrüchen, ist einfach zu bearbeiten und beständig – «vorausgesetzt, es ist immer trocken oder dauernd feucht. Beispielsweise für die Sockelzone eines Gebäudes ist er eher ungeeignet, was die Bewohner durch etliche Schäden erfahren mussten», erklärt Co-Autor Konrad Zehnder. «Die Menschen zogen ihre Lehren daraus und schützten ihn am Fusse der Häuser durch ein ­Sockelband aus dichtem Kalkstein», führt er an einem beispielhaften Gebäude in der Kramgasse aus.

Globalisierung erntet Kritik

Selbstverständlich wurden Steine nicht nur nach ihrem Nutzen ausgewählt. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurde etwa für das Erlach-Denkmal oder das Brunnenbecken des Chindlifrässer Solothurner Stein nach Bern transportiert – ein dichter, je nach Licht fast weisser Stein, in dem Fossilien zu erkennen sind, also Versteinerungen von Schnecken und Muscheln. «Man erkennt sie besser, wenn man den Stein nass macht», erklärt Konrad Zehnder. Er taucht seine Hand ins Brunnenwasser und benetzt den Beckenrand. Nach und nach entdeckt nun auch das ungeschulte Auge die mal länglichen, mal runden Fossilien.

Ebenfalls en vogue war zeitweise Granit aus der Region um Baveno. Steine aus Italien nach Bern fahren und das lokale Gewerbe übergehen? Schon die Anfänge der Globalisierung riefen Kritiker auf den Plan.

Wenn es ums richtige Mass bezüglich der Eingriffe in die historische Bausubstanz geht, stehen die Entscheidungsträger vor schwierigen Fragen: Welche Schäden werden repariert, welche stehen als Zeugen für die ­Abnutzung? Wird teurer Stein durch billigen ersetzt? Und was machen, wenn ein ursprünglich verwendeter Stein nicht mehr verfügbar ist? Alles Fragen, die zeigen, dass Steine weit mehr sind als Fussabtreter.