Schwingerkönig Ruedi Hunsperger ist gestorben

Die Schwing-Legende Ruedi Hunsperger ist tot. Der 72-Jährige ist am Samstagmorgen zu Hause in Zollikofen friedlich eingeschlafen, wie der «Blick» schreibt. Letzte Woche hatte der in Habstetten aufgewachsene Hunsperger einen Schlaganfall erlitten.

Wegen einer Verletzung am Bein, die nicht heilte und schliesslich zu heftigen Komplikationen führte, lag er vorher mehrere Monate im Spital. Schon 2017 gelangte Hunsperger physisch und psychisch an einen Tiefpunkt. Der «Blick» berichtete damals über einen Suizidversuch des gefeierten Schwingerkönigs.

Seine Karriere dauerte zwar nur 10 Jahre, doch sie darf zweifellos als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden: Hunsperger ist dreifacher Schwingerkönig (1966 Frauenfeld, 1969 Biel, 1974 Schwyz; er hat fünfmal den Brünigschwinget gewonnen und 1968 am Unspunnen-Schwinget triumphiert. (flo/mob)