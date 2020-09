Keglerverband Berner Oberland – Region Thun schwang obenaus In der Jahresmeisterschaft des Freien Keglerverbandes Berner Oberland schnitten Spieler und Clubs aus der Region Thun besonders gut ab.

Der Freie Keglerverband Berner Oberland hat seine Jahresmeisterschaft beendet. Foto: Archiv

Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) hat seine achte diesjährige Jahresmeisterschaft beendet. Die abschliessenden Wettkämpfe im Hotel Simplon in Frutigen fanden am 18. September statt. Alle Einzelsieger sowie ein Siegerclub haben eines gemeinsam: Sie sind in der Region Thun ansässig.

Wie der Verband mitteilt, wurde als Spitzenreiter bei den A-Einzelwettspielen Jürg Soltermann aus Wattenwil gefeiert. Er ist der Zentralpräsident der Schweizerischen Freien Keglervereinigung, welcher der FKVBO angehört. Jürg Soltermann sicherte sich den A-Sieg mit 818 Holz. Er musste hart für seinen Sieg kämpfen, zeigte sich doch Gilbert Bielmann aus Marly als starker Gegenspieler.

Im Gegensatz dazu gewann Theo Perrot aus Steffisburg den Einzelwettkampf in der B-Kategorie haushoch. Auch der C-Einzelsieg war unbestritten: Thomas Gammenthaler aus Gurzelen gewann mit 723 Holz deutlich.

Derweil verteidigten die Berner River Boys ihre Siegesposition bei den A-Kegelclubs. Von den B-Kegelclubs beteiligten sich Bäre aus Süderen und Wandersee aus Innertkirchen an der Meisterschaft. Bäre behauptete sich deutlich.

In der Kategorie C kegelten Enzian aus Frutigen und Leu aus Reichenbach im Kandertal gegeneinander. Enzian, der bislang jede diesjährige FKVBO-Meisterschaft gewonnen hat, verteidigte seine Position an der Spitze erfolgreich.

PD