Politisches Interesse wecken – Regierungsrat will offizielles kantonales Jugendparlament Der Kanton Bern soll ein offizielles Jugendparlament erhalten. Der Regierungsrat empfiehlt eine entsprechende Motion des Grünliberalen Casimir von Arx zur Annahme.

Eine Bärenfigur im Berner Rathaus. Der Regierungsrat befürwortet ein offizielles kantonales Jugendparlament. Foto: Keystone

Jugendparlamente leisteten einen wichtigen Beitrag für die Bildung und Partizipation von jungen Menschen, schreibt der Regierungsrat in seiner am Montag veröffentlichten Antwort. Seit 2016 gebe es den privatrechtlich organisierten Verein Jugendparlament Kanton Bern, der vom Kanton unterstützt, aber nicht offiziell anerkannt sei.

Laut Motionär von Arx leistete der Verein in den letzten Jahren wichtige Aufbauarbeit und führte verschiedene Formate ein, insbesondere die kantonale Jugendsession. Vom Kanton erhielt der Verein bislang einen Beitrag von jährlich 10'000 Franken an die Betriebskosten.

Mit dem revidierten Informationsgesetz habe der Grosse Rat 2022 eine neue Grundlage zur Förderung der politischen Bildung verabschiedet. Ein Jugendparlament trage dazu bei, das Interesse an politischen Prozessen und staatlichem Handeln zu wecken. Es sei geeignet, vom Kanton unterstützt zu werden.

Im Vordergrund stünden eine finanzielle Unterstützung sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten. Die kantonale Verwaltung könnte dem Jugendparlament zudem inhaltlich zur Seite stehen, wenn es um die politischen Rechte und um Sachthemen gehe.

Von Arx hat noch eine zweite Motion eingereicht, die in die Zuständigkeit des Ratsbüros fällt. Das kantonale Jugendparlament soll Vorstösse im Grossen Rat einreichen können.

Viele Angebote

In der Schweiz gibt es Jugendparlamente in 23 Kantonen. Einzig in den Kantonen Neuenburg, Obwalden und Zug gibt es kein solches Angebot. Über den ganzen Kanton Bern verteilt finden sich zwölf regionale und kommunale Jugendparlamente.

Der bernische Grosse Rat hat schon 2013 eine Motion für die Einführung eines kantonalen Jugendparlaments überwiesen. Eine gesetzliche Grundlage dafür gab es aber damals nicht. Daraufhin wurde erst einmal ein Verein gegründet.

sda/sih

