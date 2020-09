Umsiedlung in Mitholz – Regierungsrat unterstützt Motion Wandfluh Kein finanzieller oder gesellschaftlicher Schaden für die Mitholzer Bevölkerung im Zuge des Munitionslager-Rückbaus: Dies forderte Grossrat Ernst Wandfluh in einer Motion. Nun liegt die Antwort des Regierungsrates vor. Christoph Buchs

Hinter dieser Fluh in Mitholz befindet sich das ehemalige Munitionsdepot der Schweizer Armee. Gut zu sehen ist der «Dreispitz», der bei der Explosion von 1947 abgesprengt wurde und seither lose dasteht (grauer Fels). Foto: Nik Sarbach

Die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz wird sich wohl auf eine Dauer von über zehn Jahren erstrecken. Zuletzt war gar von zwanzig Jahren die Rede, inklusive Vorsichtsmassnahmen. Rund 170 Mitholzerinnen und Mitholzer werden während dieser Zeit von ihrer Heimat wegziehen müssen.

Eine Unannehmlichkeit, im Zuge deren SVP-Grossrat Ernst Wandfluh aus Kandergrund, zu dessen Gemeinde Mitholz gehört, beim Regierungsrat für Unterstützung anklopfte. Wandfluhs im März eingereichte Motion fordert, dass sich die Kantonsregierung beim VBS für die Mitholzer Bevölkerung einsetzt: Finanzielle oder gesellschaftliche Schäden für Gemeinde und Bevölkerung seien zu vermeiden; für Ersatzbauten seien – insbesondere auf dem Gemeindegebiet von Kandergrund – «flexible und pragmatische raumplanerische Lösungen» nötig. Im Weiteren sei der gewünschte Umzugsort der Mitholzerinnen und Mitholzer von allen Behörden zu respektieren, und nach dem Rückbau müsse das Dorf wieder besiedelt werden können. Eingereicht wurde die Motion im Namen von insgesamt sieben Grossrätinnen und Grossräten, zudem gibt es 21 weitere Unterschriften.

Der Regierungsrat empfiehlt Annahme der Motion. Er teile «vollumfänglich die Haltung der Motionäre, dass die Räumung des Munitionslagers auf die Bewohner von Mitholz einschneidende Auswirkungen hat», steht in der Vorstossantwort. Man werde sich für pragmatische und unbürokratische Lösungen einsetzen, was die Raumplanung betrifft. Diesbezüglich werde man beim Bundesamt für Raumentwicklung beantragen, dass wegen der Sondersituation in Mitholz bei der Ausscheidung der Ersatz-Bauzone auf den sonst üblichen strengen Baulandbedarfsnachweis verzichtet werden kann.

«Wiederbesiedlung wünschenswert»

«Rechtssicherheit für die Bevölkerung bei der Umsiedlung gehört für den Regierungsrat neben der physischen Unversehrtheit zu den prioritären Forderungen», so der Regierungsrat. Man werde sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln beim VBS dafür einsetzen, dass weder der Gemeinde noch den Bewohnern finanzielle oder gesellschaftliche Nachteile entstehen.

Was den gewünschten Umzugsort der Bewohnerinnen und Bewohner angeht, verweist der Regierungsrat auf die Mitwirkung zum Räumungskonzept des VBS. Bis Ende Mai konnten die Bewohner anhand eines Fragebogens ihre Präferenzen angeben. Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass bei einem Evakuierungszeitraum von mehr als zehn Jahren rund 80 Prozent der Bevölkerung aus Mitholz wegziehen, ein Grossteil davon jedoch in der Region bleiben möchte. Der Regierungsrat strebt danach, die von den Betroffenen gewünschten Umzugsorte möglichst zu berücksichtigen.

Eine Wiederbesiedlung des Dorfes nach dem Rückbau sei zwar wünschenswert, aber nicht zuletzt davon abhängig, in welchem Umfang sie aus Sicherheitsgründen zulässig sei und ob das Bedürfnis überhaupt bestehe.