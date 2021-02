Abstimmung vom 7. März – Regierungsrat für besseren Jugendschutz und vier Sonntagsverkäufe Der Kanton Bern will den Verkauf von E-Zigaretten gesetzlich regeln und für den Detailhandel vier statt bisher zwei Sonntagsverkäufe pro Jahr erlauben.

Die Berner Kantonsregierung unterstützt eine Ausweitung der Sonntagsverkäufe im Detailhandel. Foto: Adrian Moser

Die Vorhaben zu E-Zigaretten und ausgeweiteten Sonntagsverkäufen sind beide Teil einer Revision des Handels- und Gewerbegesetzes. Während der verbesserte Jugendschutz bei den E-Zigaretten in Regierung und Parlament unbestritten ist, gehen die Meinungen bei den Sonntagsverkäufen auseinander, wie Wirtschaftsdirektor, Regierungsrat Christoph Ammann (SP), am Mittwoch vor den Medien in Bern erläuterte. Der Regierungsrat unterstützt beide Vorhaben, über die das Berner Stimmvolk am 7. März 2021 entscheidet.

Drei Antworten

Um zu verhindern, dass im Falle eines Neins zu einem der beiden Vorhaben die ganze Gesetzesrevision scheitert, können die Stimmberechtigten über zwei Varianten entscheiden.

Der Hauptantrag, der von Regierung und Parlament unterstützt wird, beinhaltet die unbestrittene E-Zigaretten-Regelung sowie die Erweiterung der Sonntagsverkäufe von heute zwei auf vier pro Jahr. Der Eventualantrag beinhaltet ebenfalls die unbestrittene E-Zigaretten-Regelung, jedoch keine Erweiterung der Sonntagsverkäufe.

Schliesslich werden die Stimmberechtigten auch noch gefragt, welchem Antrag sie den Vorzug geben, sollten beide angenommen werden. Insgesamt sind also drei Abstimmungsfragen zu beantworten.

Der Regierungsrat empfiehlt den Stimmberechtigten beide Vorlagen anzunehmen und in der Stichfrage dem Hauptantrag den Vorzug zu geben, wie Ammann ausführte.

Detailhandel unter Druck

Mit zwei zusätzlichen Sonntagsverkäufen könne der Detailhandel konkurrenzfähiger gemacht werden, sagte Ammann. Dieser stehe nicht erst seit der Coronakrise unter Druck. Gegner befürchten eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen beim Verkaufspersonal.

Die unbestrittene Forderung nach einem besseren Jugendschutz vor E-Zigaretten sieht ein Verkaufsverbot an unter 18-Jährige vor, ebenso ein Werbeverbot. Für E-Zigaretten sollen, wie für andere Raucherwaren auch, die Regelungen zum Schutz vor Passivrauchen gelten.

