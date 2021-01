Neue Statistik vor Abstimmung – Regierungsrat betont bernische Präsenz in Moutier Fast 20 Prozent aller Jobs in Moutier haben einen Bezug zum Kanton Bern. Mit dieser Mitteilung wirbt der Regierungsrat auch für den Verbleib des Orts bei Bern. Stefan von Bergen

Der Berner Bär auf dem Berner Verwaltungsgebäude im Jurastädtchen Moutier. Foto: Adrian Moser

Letzte Woche haben die Gemeinde Moutier und der Kanton Bern mitgeteilt, dass die Abstimmungsbotschaft für den Urnengang vom 28. März einen aktualisierten Anhang enthalte. Ende März sollen die Stimmberechtigten des bernjurassischen Städtchens über einen allfälligen Wechsel zum Kanton entscheiden. Es ist die Wiederholung der Abstimmung vom 18. Juni 2017, die wegen Unregelmässigkeiten vom bernischen Verwaltungsgericht annulliert wurde. Weil das einige Jahre her ist, wurde die Abstimmungsbotschaft angepasst.

Am Montag meldet sich nun die Juradelegation des bernischen Regierungsrats in einem Communiqué schon wieder zu jenem Abstimmungsanhang zu Wort. Man habe, schreibt die Kantonsregierung, im Zuge der Arbeiten zu diesem Nachtrag eine «Aktualisierung und Vervollständigung der Informationen über die Präsenz des Kantons Bern in Moutier» vorgenommen. Auf seiner Website listet er nun aktualisierte Zahlen und Statistiken auf.