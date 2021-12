Medizinalstandort Bern – Regierungsrat beantragt Kredit für medizinaltechnische Institution Für die Anmiete von Räumlichkeiten für die «School of Biomedical an Precision Engineering» in Bern beantragt der Regierungsrat einen Kredit von jährlich 400'000 Franken.

An der Güterstrasse in Bern soll die School of Biomedical and Precision Engineering einziehen. Quelle: Google Street View

Der Regierungsrat beantragt beim Parlament einen Kredit von jährlich 400'000 Franken für die Anmiete von Räumlichkeiten für die «School of Biomedical an Precision Engineering» in Bern. Der Kredit soll zehn Jahre lang laufen.

Mit dem Geld will der Kanton das 1. Obergeschoss der Güterstrasse 24/26 in Bern für die Institution anmieten, wie die bernische Baudirektion am Donnerstag mitteilte. Der Standort eigne sich unter anderem aufgrund der Nähe zum Inselareal und den Universitätsstandorten im Länggassquartier.

Die neue «School of Biomedical and Precision Engineering» hat laut Regierungsrat zum Ziel, den Medizinalstandort Bern zu stärken. Dies, indem die Rahmenbedingungen für Innovationen und Investitionen in Unternehmungen dieser Branche verbessert werden.

Die Universität Bern und die Berner Fachhochschule bauen zusammen ein Master- und Promotionsprogramm zur Ausbildung von Fachkräften auf. Diese benötigen die Berner Unternehmen im Wirtschaftszweig der Präzisions-/Uhrenindustrie sowie der Medizinaltechnik für ihre Entwicklung. Der Lehrbetrieb soll im Herbstsemester 2022 starten.

