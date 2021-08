Widerstand gegen SVP-Spitze – Regierungs- und Kantonsräte stellen sich gegen extremen Corona-Kurs Die SVP-Parteileitung sagt einstimmig Nein zum Covid-Gesetz – doch vor der entscheidenden Delegiertenversammlung regt sich Widerstand. Alessandra Paone

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi bekämpft das Covid-19-Gesetzt an vorderster Front. Foto: Laurent Crottet

Seit Tagen weibelt Thomas Aeschi gegen das Covid-19-Gesetz. Der SVP-Fraktionschef will, dass seine Partei für die Abstimmung am 28. November die Nein-Parole beschliesst. Vor der Delegiertenversammlung am Samstag kann er erste Erfolge vorweisen: Parteileitung und Parteivorstand unterstützen diesen Kurs mit sehr deutlichen Mehrheiten.

«Wegen der vielen Rückmeldungen von Parteimitgliedern bin ich überzeugt, dass die Chancen auch für ein Nein an der Delegiertenversammlung gut stehen», sagt Aeschi. Mit der Wahl der Redner wurde vorgespurt. Die Präsidentin der Jungen Mitte, Sarah Bünter, tritt als Befürworterin des Gesetzes auf. Dass sie sich in der aufgeheizten Stimmung gegen David Trachsel, der die Gegner vertritt, durchsetzen kann, ist zu bezweifeln. Der Chef der Jungen SVP lehnt die Corona-Massnahmen dezidiert ab und hat massgeblich dazu beigetragen, dass das zweite Referendum gegen das Covid-19-Gesetz zustande gekommen ist. Zuletzt sorgte er mit einem Internet-Pranger für Unternehmer, die das Corona-Zertifikat freiwillig zur Pflicht erklären, für Aufregung.