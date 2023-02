Energiegewinnung im Oberland – Regierung unterstützt neues Speicherkraftwerk an der Trift Nach der Konzessionserweiterung durch den Berner Regierungsrat ist nun wieder der Grosse Rat am Zug. SDA

Der Triftsee mit dem Triftgletscher im Hintergrund. Hier soll ein neues Speicherkraftwerk entstehen. Foto: Bruno Petroni

Die Berner Kantonsregierung unterstützt den Bau eines neuen Speicherkraftwerks an der Trift im Oberhasli. Der Regierungsrat hat die dafür nötige Konzessionserweiterung genehmigt und sie zuhanden des Kantonsparlaments verabschiedet. Die Kraftwerke Oberhasli (KWO) AG wollen an der Trift im Gadmertal ein neues Kraftwerk mit Speichersee bauen. Es soll einen Beitrag leisten «zur Energiewende und zu einer sicheren Stromversorgung in der Schweiz», wie der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Bereits Ende 2020 hatte der Regierungsrat einen Antrag zur Konzessionsänderung an den Grossen Rat verabschiedet. Daraufhin entschied das Bundesgericht jedoch, dass es für das Vorhaben eine Grundlage im kantonalen Richtplan braucht. Diese Grundlage hat der Regierungsrat Ende 2022 geschaffen. Nun ist das Parlament am Zug.

Fehler gefunden?Jetzt melden.