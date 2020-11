Geldgeschenke an 400 Firmen – Regierung sträubt sich gegen Transparenz bei Corona-Hilfen Im Frühling gewährte der Berner Regierungsrat A-fonds-perdu-Beiträge von 23,5 Millionen Franken an «innovationsgetriebene KMU». Wer diese Firmen sind, will er aber nicht sagen. Quentin Schlapbach

Der Berner Wirtschaftsdirektor Christoph Ammann wird im Parlament gegen seine Parteikollegin und frühere SP-Kantonalpräsidentin Ursula Marti argumentieren müssen. Sie gehört zu den Motionärinnen der Transparenzvorlage. Foto: Adrian Moser

Die Sache mit der Transparenz ist ein ständiger Zankapfel in der Politik. Einerseits ist sie vonnöten, um den politischen Entscheidungsträgern besser auf die Finger schauen zu können. Andererseits kann ein gewisses Mass an Diskretion in manchen Geschäften zum Wohl aller sein, wenn damit aus volkswirtschaftlicher Sicht das gewünschte Resultat erzielt werden kann.

Die Frage der Transparenz steht auch im Zentrum einer Motion, mit der sich der Regierungsrat bei seiner letzten Sitzung beschäftigte. Als der Corona-Lockdown im Frühling weite Teile der Wirtschaft lahmlegte, drohten auch viele laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Unternehmen gestoppt zu werden. Bei manchen Berner Start-ups war wegen Liquiditätsengpässen gar die weitere Existenz infrage gestellt.